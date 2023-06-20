أحمد السعدون رئيسا لمجلس الأمة الكويتي

انتخب مجلس الأمة الكويتي في جلستة العادية اليوم / الثلاثاء/،بالتزكية، النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيسا لمجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي السابع عشر.

كما انتخب مجلس الأمة الكويتي النائب محمد براك المطير نائبًا للرئيس، حيث تنافس على المنصب مع النائب مرزوق الحبيني.

وبعث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون ضمنها بالثقة التي حظي بها من قبل أعضاء مجلس الأمة بتزكيته رئيسا لمجلس الأمة، متمنيا له كل التوفيق والسداد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي رفع إلى ولي العهد في السابع من شهر يونيو الجاري مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 اليوم وسبق ذلك إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي جرت في السادس من هذا الشهر.

ونصت المادة (83) من الدستور الكويتي في الفقرة الأولى منها على أن "مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع.." فيما قضت المادة (85) من الدستور "لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر".