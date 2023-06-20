الحوار الوطني.. عبدالقوي: نريد إعادة الصناعة المصرية لمكانتها في السابق

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نريد أن نعيد الصناعة المصرية لمكانتها التي كانت عليها في السابق، لافتا إلى أن نسبة الصناعة اليوم ١٦٪ وهي نسبة متدنية للغاية .

وأضاف عبد القوى خلال كلمته بالجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، نريد أن نخرج بتوصيات تطبق الي تشريعات أو قوانين تساهم في حل مشكلات الصناعة .

وتابع عضو مجلس الأمناء نؤكد أننا نريد أن نتحدث اكتر عن الصناعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر حيث أن الاقتصاد الغير رسمي اقتصاد مهم جدا.

وأوضح عبد القوى، أن هناك الكثير من المعوقات التي تعوق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر أبرزها البيروقراطية، مؤكدا أن تلك المشروعات تساهم بشكل كبير جدا في القضاء على البطالة، مطالبا بضرورة التسهيل على الشباب في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر .

وأشار إلى ما نوهت عنه الشركة القابضة للصناعات في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص ببعض التوصيات للصناعات الغذائيه مثل تصنيع زيوت الطعام، مشيرا إلي أننا نستورد ٩٠٪ من الزيوت ، وده بسبب أننا لا نتوسع في إقامة تلك المشروعات .

وطالب عضو مجلس الأمناء بضرورة التوسع في إقامة المصانع الخاصة بالمشروعات المهمة، مثل مصانع الزيت، متسائلا : كيف تتبع تلك المصانع وزارة التموين وليس قطاع الأعمال ؟

واستطرد علينا نشر ثقافة العمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر، وأن نلقي الضوء على النماذج الناجحة .