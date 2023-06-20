كلية الآثار بجامعة عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس أن الكلية انتهت من أعمال امتحانات مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في كل برامج الكلية يوم 14/ 6، وتم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًّا في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة UMS.

وصرح أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أنه تم الانتهاء من أعمال امتحانات برامج الدراسات العليا وافادت الدكتور سوسن يحي رئيس كنترول الدراسات العليا ان ذلك شمل البرامج التالية: (ماجستير ودبلوم الآثار المصرية القديمة، ماجستير الآثار الإسلامية، ماجستير الآثار اليونانية والرومانية، ماجستير ودبلوم علوم الآثار والحفائر، ماجستير ودبلوم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية)

وأشار باسم سيد يوسف، رئيس كنترول المستوى الأول أن نسبة النجاح العامة في هذا المستوى بلغت 93.5%، في حين تراوحت نسب النجاح ببرامج الكلية ما بين: 100% في برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية، و 93% في برنامج الآثار المصرية القديمة، و 91.3% في الآثار الإسلامية، و 86.7% في الآثار اليونانية والرومانية، و 95.5% في برنامج علوم الآثار والحفائر، و 94.2% في برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

بدورها، قالت نوال جابر، رئيس كنترول المستوى الثاني أن نسبة النجاح العامة في هذا المستوى بلغت 99.78%، في حين تراوحت نسب النجاح ببرامج الكلية ما بين: 100% في برنامج الآثار المصرية القديمة، و100% في برنامج الآثار الإسلامية، و100% في برنامج الآثار اليونانية والرومانية، و100% في برنامج علوم الآثار والحفائر، و 98.9% في برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

من جانبها، ذكرت غادة فايد، مدير وحدة القياس والتقويم أن الكلية التزامًا منها بتوجيهات إدارة الجامعة ووفقًا لقرارات مجلس الكلية؛ نجحت في تفعيل منظومة بنوك الأسئلة والتصحيح الإلكتروني لجميع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي2022 /2023م، والمستخرج أسئلتها من بنوك الأسئلة، وتم إدخال عدد 68 بنك لمقررات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الجامعية الأولى (المستويين الأول والثاني) بإجمالي عدد أسئلة 6900 سؤالًا، فضلًا عن إدخال عدد 17 بنكًا لمرحلة الدراسات العليا باجمالي عدد أسئلة 1650 سؤالًا.

وفيما يخص التصحيح الإلكتروني؛ فقد تم الانتهاء من تصحيح جميع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بتصحيح عدد 2975 ورقة امتحانية لـ 87 امتحان، بواقع 51 امتحان للمستوى الأول، و36 امتحان للمستوى الثاني، كما تم تقييم جميع الأوراق الامتحانية من حيث الشكل وصياغة الأسئلة، فضلًا عن استخراج التقارير والبيانات الخاصة بنتائج الطلاب ومقارنة تقديراتهم، والتقارير الخاصة بتحليل الاختبار وأسئلته.