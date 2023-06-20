«مفيش شغل زي الأول».. مأساة صانعي الآركت بعد غلاء الأسعار

في زقاق صغير غلبت على ملامحه سنوات الشقاء والعمل المستمر، جلس أبو عمار الرجل الأربعيني يبدع في تصنيع منتجات مهنة الآركت، والتي يعمل بها سواء كانت ذهبا أو نحاسا أو الماظ، أو غيرها من الأمور التي يستطيع من خلالها إنتاج هذه الأشكال الفريدة.

بمنشار صغير للغاية، وبنظارته السميكة التي يحدق من خلالها في إنتاج ما يصنع، ينتج ابو عمار العديد من الأشكال التي تجذب السياح والرواد على منطقة خان الخليلي فيةوسط البلد.

بعدة مراحل تمر بها مهنة ابو عمار ولعل أبرزها هي المرحلة الأولى التي يصمم من خلالها شكل المنتج، حيث ينتج العديد من الأشياء المطلوبة في الأسواق من الشباب، ولكن من بعد ثورة يناير صارت هذه المهنة مقتصرة على السياحة الداخلية .

ويقول الرجل الخمسيني إن الأشهر الماضية شدت العديد من الارتفاعات فهناك أشياء ارتفعت بنسبة عالية للغاية، وهذا الأمر لا يتحمله الظروف، وبالتالي بات العمل بهذه المهنة غير مجازي ماديا، وايضا ليس هناك شباب جدد يتعلمون بسبب هذا الأمر.