الحوار الوطني| المقرر المساعد للجنة الصناعة: تعميق دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ضرورة لتوفير مستلزمات الإنتاج

قال النائب أحمد بهاء شلبى، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن الصناعات القائمة فى مصر لديها إشكاليات كبيرة وهو ما يتطلب أن نكون أمام تعميق حقيقى للصناعة يواجه هذه الإشكاليات مع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتى لا بد من الضرورى أن يكون لها دور كبير فى توفير مستلزمات الإنتاج.

جاء ذلك فى جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن العمل على دعم الصادرات ضرورة مهمة فى ضوء الزيادة السكانية الكبيرة التى تمثل حجم نحو 4 دول مقارنة بأوضاع دول أخرى، مشيرا إلى أنه مع تعميق دور المشروعات المتوسطة والصغيرة مع دعم الصادرات من شأنها أن يدعم المنظومة الصناعية وبيئة الاستثمار الخاص فى مصر بصورة كبيرة على أرض الواقع.