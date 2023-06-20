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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة الأئمة بالأوقاف

رئيس الجهاز المركزي
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
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أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم لاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام ٢٠٢٣ ، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .
ومن المقرر أن تجرى الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في الفترة من ٤ إلى ١٣ يوليو المقبل.
من الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضي، وتعد المسابقة الحالية هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها العام الماضي، وذلك لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الاوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف ٣٠٠٠ إمام و ٣٠٠٠ عامل بالوزارة، على أن تجرى على ٣ أعوام مالية.

الجهاز المركزي للتنظيم الرئيس عبدالفتاح السيس بوابة الوظائف الحكومية