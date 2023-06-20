قائد مشروع صوبة زراعية بالذكاء الاصطناعي: يكتشف أى أمراض تصيب النبات

قال محمد ياسر أبو الخير، قائد مشروع الصوبة الزراعية بالذكاء الاصطناعي، أن المشروع يعمل على ري النبات بالأوقات المناسبة، وبها محطة خلط الكيماويات ودمجها بالنسب المصرح بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الذكاء الاصطناعي الخاص بالصوبة الزراعية قادر على تحديد نوع النبتة داخل الصوبة ومعرفة الأمراض التي قد تصيب النبات، من خلال موقع خاص يستطيع صاحب الصوبة معرفة أحوال النبات أولا بأول، بجانب إعطاء النصائح والإرشادات التي يتبعها صاحب الصوبة.

وأوضح أن الصوبة الزراعية تقوم بقياس درجات الحرارة والرطوبة وقياس أكبر عدد من تغيرات درجات الحرارة داخل الصوبة والمساحات من حولها، وتوفير الجزء الخاص بالري الذي يعمل بشكل أوتوماتيكي.

وأشار إلى أن الفكرة بدأت من سنة بعد انتهاء امتحانات العام الماضي والتفكير في مشروع التخرج في إطار رؤية مصر 2030، كاشفا عن أن المشروع تم إنجازه من خلال 11 مهندسا من جامعة المنصورة.