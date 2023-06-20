غدا.. بداية فصل الصيف رسميا

يبدأ غدا الأربعاء الانقلاب الصيفي لعام 2023 الجاري وذلك في (نصف الأرض الشمالي)، ويعرف الانقلاب الصيفي بأنه اليوم الذي يبدأ فيه فصل الصيف فلكياً، ويتميز يوم الانقلاب الصيفي بأطول نهار بين أيام السنة، وأقصر ساعات لليل، ويأتي الانقلاب الصيفي كل عام في 20 أو 21 يونيو في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

ويترافق مع هذا الحدث الفلكي ظواهر عديدة نشهدها على الأرض، من أهمها بداية فصل الصيف رسميا، شروق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وغروبها في أقصى الشمال الغربي، أطول نهار وأقصر ليل، أقصر ظل، انعدام ظل الظهيرة في المناطق الواقعة على مدار السرطان.

وفي هذا اليوم أيضاً لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل وفي الوقت نفسه لا تشرق الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية فيسود الليل لمدة 24 ساعة، وعكس ذلك يحدث أثناء الانقلاب الشتوي.