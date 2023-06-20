أورام الأقصر: 2202 حالة ترددت على المستشفى خلال النصف الأول من يونيو

أعلنت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن حصاد عمل المستشفى في الفترة من 1 إلى 15 من شهر يونيو الجاري.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنه بلغ عدد المترددين على المستشفى 2202 حالة، وبلغ عدد المترددين بقسم الأشعة التداخلية 1086، وعدد خدمات المعامل المركزية 16363، وعدد جلسات الإشعاعي 222، وبلغت عدد جلسات الكيماوي 661، كما تم علاج 202 حالة باثولوجي.

وقال الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، أن المستشفى يستقبل يوميا أعداد كبيرة من المترددين على الأقسام المختلفة، مشيرا إلى أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، قدم خدمات طبية مجانية تضاهي المستشفيات العالمية، وكل حالة من المترددين له قصة خاصة تكوم المستشفى داعمة في علاجه من خلال الخدمات الطبية المميزة التي تقدمها المستشفي كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات في المستشفى، وداخل أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بصعيد مصر.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن إدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الأقسام المختلفة، بما يعود بالنفع على المرضي وحمايتهم واستكمال المستشفى لدورها الطبي والاجتماعي الذي تقدمه لأهالي الصعيد والمساهمة في رفع نسب الشفاء للوصول إلى الهدف الأسمى ليكون "الصعيد بلا سرطان".

مستشفى الأورام (1)

مستشفى الأورام (1)

مستشفى الأورام (2)