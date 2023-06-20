توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي المنوفية وبنها لتفعيل التبادل الطلابي

وقع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية مع نظيره الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتفعيل التبادل الطلابي لكلية التربية النوعية بالمنوفية وبنها.

وقال القاصد، إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون والتبادل الطلابي المستمر بين الجامعات وقد جاء هذا البروتوكول لتفعيل التبادل الطلابي بين نوعية المنوفية وبنها أعتبارًا من الفصل الدراسي الصيفي للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في المقررات Elective Courses والقرارات الأساسية والتدريب الصيفي للأنشطة العلمية والطلابية على أن يتم احتساب الدرجات والساعات المتبادلة عند التخرج.

حضر فاعليات التوقيع الدكتور محمد زيدان عبد الحميد عميد نوعية المنوفية والدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد عميد نوعية بنها والدكتورة هيام مصطفى عبد الله منسق البروتوكول بنوعية المنوفية والدكتورة غادة شاكر عبد الفتاح منسق البروتوكول بنوعية بنها.

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