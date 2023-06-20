تنسيقية شباب الأحزاب تكشف أهمية جلسات الحوار الوطني حول الشق الاقتصادي

قالت نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يطرح تحديات متعددة على مختلف المعنيين بالشأن العام، ويسعى للاستماع إلى رؤيتهم حول هذه القضايا، موضحة أن جلسات الحوار الوطني فيما يخص الشق الاقتصادي اليوم شملت محورين مهمين وهما عجز الموازنة والإصلاح المالي وسداد الديون والثاني السياسات الصناعية.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع فضائية “DMC”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة وتظهر سلبا على المواطن بجانب الظروف العالمية السياسية والتي أثرت على المصريين بما يمنح مناقشة الشق الاقتصادي أهمية كبيرة، مشيرة إلى أن فكرة ترشيد الانفاق وتعزيز الايرادات له علاقة كبيرة بالإصلاح المالي والطرح الموجود من تنسيقية شباب الأحزاب سيشمل العمل على الإصلاح للهيكل الإداري الكبير جدا حتى يكون أكثر رشاقة ورشادة في الإنفاق، بجانب الهيئات الاقتصادية التي لا تحقق أرباح كافية يجب إعادة النظر فيها مرة اخرى.

كما لفتت إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مهم للغاية، حتى يكون منظما بشكل جيد، وأنه من الضروري النظر في تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات والتفاعل بين البحث العلمي والقطاعات المختلفة لتحقيق الفائدة المطلوبة.