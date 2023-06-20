بمشاركة 100 نادي.. "رياضة النواب" تبحث آلية إنقاذ الأندية الشعبية وحمايتها من الاندثار

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعا بعد قليل، بمشاركة ممثلي 100 نادي وعدد من رؤساء الاندية الشعبية، لمناقشة كيفية دعم الاندية الشعبية وانقاذها من الازمات التي تلاحقها.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب ان اللجنة حريصة علي دعم الاندية الشعبية والجماهيرية حتي لا تندثر بمرور الزمن، خاصة انها ليس لها موارد كافية ويواجهها عقبات كبيرة .

وأشار إلى أن اللجنة طوال دور الانعقاد حريصة علي فتح ملف دعم الأندية الجماهيرية، لاسيما أنها أندية مظلومة في الموارد ونسعى لمساعدتها.

يذكر أن رئيس لجنة الشباب أوصى خلال اجتماع اللجنة الاسبوع الماضي ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، بشأن الأزمة المالية التي يتعرض لها نادي الإسماعيلي وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد دندش، بشأن انقاذ نادي الإسماعيلي من الانهيار والوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء ، بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ، وممثلي الاندية الشعبية لبحث دعمها والعمل علي إنقاذ تلك الأندية.

وشهد اجتماع الاسبوع الماضي تأكيد النائبة ميرال الهريدي ، ان مسألة دعم نادي الاسماعيلي بمثابة قضية أمن قومي ، خاصة انه يمثل الحياة لابناء محافظة الاسماعيلية ، مطالبة بضرورة محاسبة رؤوساء مجالس الادارات السابقة التي تسببت في وصول النادي الي تلك الحالة التي يعاني منها حاليا.

وعقب وكيل وزارة الشباب بمحافظة الاسماعيلية ، علي مطالب النائبة ميرال الهريدي بمعاقبة رؤوساء مجالس الادارة الذين تسببوا في انهيار النادي ، مؤكدا ان مديرية الشباب اتخذت اجراءات فعلية لمحاسبة مجالس الادارة السابقة التي ارتكبت مخالفات وتسببت في تردي اوضاع النادي .

وهو ما اتفق عليه ايضا النائب احمد دندش ، الذي اكد ان تشجيع نادي الاسماعيلي اهم لابناء المحافظة من الأكل والشرب وهو ما يتطلب تقديم كافة الدعم اللازم من الحكومة للنادي .