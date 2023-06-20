الحوار الوطني.. برلماني: يوجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بأزمة الدين العام

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بأزمة الدين العام، الذي تسبب في انكماش كبير في القطاع الخاص على مدار 29 شهر على التوالي.

وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إنه هناك تشوه كبير لدى الهيئات الاقتصادية العامة التي يحقق ربعها خسائر واكثر وعلاقتها بالخزانة العامة سلبية بقيمة 180 مليار جنيه.

وأضاف فريد، أنه يوجد سوء إدارة وتقدير كامل في هذه الهيئات ، لافتًا إلى أن أعلى حصيلة ضريبة في العشرين سنة الماضية كانت في 2006 بنسبة 15.7‎%‎.

وشدد على ضرورة التزام الحكومة بما عليها في تقديم الضرائب، وإعادة النظر في تشوه الهيئات الاقتصادية، ومراجعة المنظومة الضريبة ككل ورفع حد الاعفاء الضريبي، مضيفًا أن الاستهلاك الخاص مسؤل عن 76‎%‎ من الناتج المحلي .