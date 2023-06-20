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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة: يجب مساعدة اللاجئين وتوفير الدعم للدول المستضيفة

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
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قالت رولا أمين، مُتحدثة مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة، إن الهجرة غير الشرعية لاتزال بحاجة لجهود دولية مُكثفة.

وأضافت مُتحدثة مفوضية اللاجئين في مُداخلة هاتفية خاصة مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية بحاجة للمواءمة بين القوانين المحلية والدولية.

وأوضحت أن الصراعات الدولية تُكرس من خطورة الهجرة غير الشرعية، مطالبة بمساعدة اللاجئين وتوفير الدعم للدول المستضيفة.

وتابعت أن هناك ما يزيد على 70% من اللاجئين في العالم تستضيفهم دول ذات دخل متوسط أو منخفض، مُشيرة إلى أن عدم وجود المسارات القانونية الآمنة يُجبر اللاجئين على التنقل من دولة لأخرى ليصبحوا فريسة للعصابات.

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