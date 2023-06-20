بالفيديو.. مفتي الديار المصرية: منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب لقاء مهم للغاية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب الذي أقامته رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع الأمم المتحدة هو منتدى ولقاء مهم للغاية، من حيث حتى عنوان المنتدى وهو بناء الجسور، مضيفًا: "نحن نحتاج في الحقيقة إلى كثير من الجسور التي تبنى في العلاقات الإنسانية عامة وليس فقط داخل الأروقة".

وأضاف "علام" في حواره لبرنامج "صباح جديد"، على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة لبناء مثل هذه الجسور بين الشرق والغرب، ومدلول كلمة جسر تعني الشيء الذي نعبر عليه بجرأة وخطة واستعداد.

وتابع، أن الجسور عندما نمر عليها نمر بخطط كثيرة جدًا لكيفية اللقاء المشترك في نقطة ما والتي تحتاج بالفعل أن تكون على بصيرة ووفق معايير معينة بحيث تؤتي الثمار، ومن أهمها ليس فقط مد الجسور بيننا وبين بعضنا البعض وإقامة الحوار بيننا لكن المهم أن ننزل بالحوار ومنتجات الحوار للشارع والمواطنين لكي تمد الجسور للكافة وليس بين الأخوة فقط.