افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدية بأرض المعارض بدمنهور بسعر 220 جنيها للكيلو

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدية بالأسعار الاقتصادية، وذلك بأرض المعارض بدمنهور، والذي تنظمه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، ويستمر حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "معا ضد الغلاء"، وجهود محافظة البحيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة من محدودى الدخل وتوفير اللحوم بالأسعار الاقتصادية.

وشهد المنفذ إقبالا متزايدا من المواطنين فى أول أيامه لشراء متطلباتهم من اللحوم والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق، حيث يباع كيلو اللحم البلدى داخل المنفذ بسعر 220 جنيها للكيلو .

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة وتشديد الرقابة على المنفذ والتأكد من ضخ الكميات اللازمة من اللحوم بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين.