بالصور.. تعرف على المبنى الجديد بمستشفى السلام في بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات النهائية لتشغيل وافتتاح مبنى الجناح البحري الجديد بمستشفى السلام بورسعيد بعد أعمال تطويره.

ويتكون المبنى من 7 أدوار، ستزيد الطاقة الاستيعابية للمستشفى بإضافة 80 سريرا جديدا بجميع الأقسام، علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى تضم 33 جهازا حديثا، ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، فضلا عن قسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة وعلاج الحروق.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت طفرة غير مسبوقة في القطاع الطبي ببورسعيد، ووفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة.

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