ads
الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تعرف على المبنى الجديد بمستشفى السلام في بورسعيد

المبنى الجديد بمستشفى
المبنى الجديد بمستشفى السلام في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات النهائية لتشغيل وافتتاح مبنى الجناح البحري الجديد بمستشفى السلام بورسعيد بعد أعمال تطويره.

ويتكون المبنى من 7 أدوار، ستزيد الطاقة الاستيعابية للمستشفى بإضافة 80 سريرا جديدا بجميع الأقسام، علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى تضم 33 جهازا حديثا، ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، فضلا عن قسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة وعلاج الحروق.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت طفرة غير مسبوقة في القطاع الطبي ببورسعيد، ووفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة.

IMG-20230620-WA0022
IMG-20230620-WA0022
IMG-20230620-WA0014
IMG-20230620-WA0014
IMG-20230620-WA0019
IMG-20230620-WA0019
IMG-20230620-WA0017
IMG-20230620-WA0017
IMG-20230620-WA0015
IMG-20230620-WA0015
IMG-20230620-WA0012
IMG-20230620-WA0012
IMG-20230620-WA0011
IMG-20230620-WA0011
مستشفى السلام بورسعيد التأمين الصحي الشامل محافظة بورسعيد مبنى جديد