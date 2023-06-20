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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل جولة وزير الصحة ومحافظ مطروح في مستشفى الحمام للاطمئنان على جاهزيتها .. صور

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى الحمام المركزى
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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ،حيث تفقدا مستشفى الحمام المركزى للإطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة والاستعداد والجاهزية مع استقبال موسم الصيف السياحى والإقبال على الساحل الشمالي ومطروح. 

حيث تفقد عدد من الأقسام بالمستشفى كالعناية والحضانات والقلب والغسيل الكلوي بعدد ٢٢ سريرا، والأسنان والأشعة المقطعية وغيرها  مع الاطمئنان على حالة عدد من المرضى. 

وتم  التوجيه بالعمل على زيادة عدد أسرة العناية والجاري تجهيز ٨ أسرة إضافية، كذلك سرعة استكمال المبنى الجديد الملحق والذى يضيف عدد ٢ غرفة عمليات ووحدة غسيل كلوى وبنك تخزين دم والجارى حاليا التجهيز لفرشه، كذلك التوجيه بتشغيل فنى تصوير  أشعة لمدة ٢٤ ساعة، وكذلك زيادة عدد تخصصات القلب  ومراجعة أعداد أطباء الأسنان، ومراجعة فرش غرف العناية والأشعة وسرعة تجهيزها بفرش الأسرة والستائر الجارى توريدها حاليا.
 كما اطمأن وزير الصحة على تمركز سيارات الإسعاف بعدد ٥٢ تمركزا بعدد ١٠٣ سيارات على طول الساحل الشمالي ومطروح. 

من المقرر أن يستكمل وزير الصحة ومحافظ مطروح  جولتهم بتفقد مستشفيات مارينا والضبعة في إطار الجولة للإطمئنان على الجاهزية الطبية والعلاجية بعدد من المستشفيات بالساحل الشمالى.

وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى الحمام المركزى والاطمئنان على الجاهزية

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