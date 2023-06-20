محافظ «المركزي» يترأس الوفد المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي

بنـاءً على توجيهات الرئيس عبـدالفتـاح السيسي، توجَّه حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، على رأس وفد رسمي إلى غانا، وذلك للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمساهمي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسيم بنك"، والتي تعقد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢١ يونيو الجاري بالعاصمة الغانية أكرا، تحت شعار "تحقيق الرؤية: بناء الرخاء والازدهار لشعوب أفريقيا".

وخلال الزيارة، التقى محافظ البنك المركزي مع الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، حيث نقل لسيادته تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته بنجاح النسخة الحالية من الاجتماعات، كما التقى محافظ البنك المركزي العديد من كبار الشخصيات ومُمثلي مؤسسات التمويل والمؤسسات التنموية.

ولقد شارك وفد البنك المركزي المصري في الاحتفالية التي أقيمت بالأمس بمناسبة مرور 30 سنة على إنشاء بنك التصدير والاستيراد الأفريقي الذي تأسس عام 1993، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة. ويعمل البنك كمؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف، مُستهدفًا تمويل وتعزيز التجارة البينية والخارجية للدول الأفريقية، وذلك من خلال ابتكار حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع التصنيع والتجارة داخل المنطقة، فضلًا عن تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا.

هذا، وتناقش الاجتماعات السنوية لـ "أفريكسيم بنك" العديد من الموضوعات المهمة ذات الأولوية للقارة الأفريقية ومنها: قضايا التجارة الأفريقية البينية والتمويل والتنمية المستدامة، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بجانب تبادل الخبرات والتجارب الأفريقية لتحقيق الرخاء الاقتصادي المستهدف لدول القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وهو ما يظهر جليًا في الدعم المتبادل والتعاون المشترك فيما بين الجانبين، إذ تحظى مصر بوضع مُميز لدى البنك من حيث حجم الاستفادة من التسهيلات والمبادرات التي يُقدمها البنك لِمُساهميه.

ومن الجدير بالذكر أن مصر قد استضافت الاجتماعات السنوية للبنك في العام الماضي، والتي شرفت برعاية وحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتواجد بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وتعميق دوره الفعَّال في تنشيط وتعزيز التجارة البينية لدول القارة الأفريقية.