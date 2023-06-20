قافلة طبية مجانية للكشف عن أمراض العيون في قرية السلام بالأقصر.. صور

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية مجانية للكشف عن أمراض العيون بقرية (السلام) بمركز أرمنت جنوب غرب المحافظة، وذلك في إطار السعي المستمر لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء محافظة الأقصر.

وقامت القافلة، بتوقيع الكشف الطبي، والفحص الدقيق بالمجان لأكثر من ١٣٠ حالة وتقديم الرعاية الطبية والمتابعة لهم، وذلك بحضور رجاء شوقي احمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق عام وحدة سكان الأقصر، وأعضاء لجنة الصحة بوحدة السكان.

وقالت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، أن القوافل الطبية تتواصل في إطار ما تقوم به وحدة السكان في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين بشكل عام، وتقديم أوجه الرعاية الطبية المتاحة لغير القادرين بشكل خاص، ضمن تفعيل بنود مبادرة "صحتك تهمنا" ، حيث تم – في وقت سابق - التنسيق مع مستشفى الكمال الطبي باستقبال القافلة الطبية المجمعة والتي ضمت تخصصات ( الباطنة والقلب والأوعية الدموية والعظام والعيون والجراحة العامة وجراحة الأطفال والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين) مع نخبة من أكبر الاستشاريين وأساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية ولمدة يومين متتاليين بمقر مستشفى الكمال الطبي، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لعدد (٦٥٠) مريض بالتنسيق مع فريق عمل وحدة السكان.

جاء ذلك بناء على تكليفات وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

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