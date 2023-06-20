ضبط 316 طن قمح قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة وبحضور محمود جبر كبير مفتشي المديرية بالاشتراك مع إدارة تموين الحسينية برئاسة عبدالكريم عوض مساعد مدير المديرية، وذلك بناء على المعلومات الوارده تليفونيا والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 بناحية الحسينية، حيث توجهت الحملة إلى مقر الشكوى وأسفرت عن ضبط مفرش لتجميع القمح وتم التنسيق مع شركة مطاحن شرق الدلتا لحضور سيارات نقل كبيره لنقل كميات القمح إلى صوامع الزقازيق وبالفعل تم نقل 300 طن قمح إلى الصوامع بالزقازيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من القمح لدى أحد التجار قدرها 3 أطنان تم توريدها إلى شونة الإخلاص وكذا ضبط كميه من الكيماوي المدعم قدرها 3 طن تم التحفظ عليهم وعمل المحضر اللازم ضد صاحبه بالاضافه لضبط كمية أخرى من القمح المحلي قدرها 13طنا تم نقلها إلى شونة الجمال بإبراهيم حسن وعليه يكون قامت الحمله بتوريد كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 316 طنا تقريبا و3 طن كيماوي مدعم ومحظور تداوله بالاسواق.

وباستمرار اعمال الحمله تم ضبط صاحب مخبز بلدي بناحية سعود يقوم بالتشغيل في غير مواعيد العمل الرسمية وتم عمل محضر جنحه لمخالفته التعليمات وكذا تصرفه في 14 شيكارة دقيق من حصة المخبز وتم غلق المخبز وايقاف حصته فورا.

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.