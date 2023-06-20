إحالة صاحب شركة وشريكه إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في البشر

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة صاحب شركة وشريكه إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في البشر وتهريب 100 شخص بطريقة غير شرعية الي دولة ألبانيا.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين وآخرون مجهولون كونوا جماعة اجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني كما أنهم وآخرون مجهولون انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادی.