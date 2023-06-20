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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد عواد يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية

محمد عواد
محمد عواد
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شارك  محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

جاء ذلك عقب تعافي الحارس من الإصابة التي عاني منها في الفترة الماضية وهي عبارة عن مزق عضلة السمانة، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي و علاجي حتي تماثل للشفاء بشكل نهائي.

وشارك محمد عواد في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب مران الحراس، بجانب  الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة أمام فاركو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل  باستاد القاهرة الدولي.

محمد عواد نادي الزمالك كاس مصر فاركو