النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، من حيث المبدأ ، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

ووافق المجلس على المادة الأولى والخاصة بالعمل بأحكام القانون في شأن الجهاز المصري للملكية الفكرية.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

وقالت اللجنة في تقريرها إنه روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.

وكشف التقرير، أنه تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

وكانت الجلسة البرلمانية قد شهدت مشاركة سفراء وسط أسيا والمحيط العادي الجلسة البرلمانية اليوم.

ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب بوفد من" سفراء وسط أسيا والمحيط الهادي "والذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس ، برفقة النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

وكان مجلس النواب قد شهد فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني مشاركة عددا من الوفود وطلاب المدارس والجامعات فى حضور جزءا من الجلسات البرلمانية وذلك فى أطار دعم الديمقراطية.