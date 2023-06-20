مصادر: كوريا الجنوبية تصعد موقفها ضد التسلل المحتمل لطائرات الشمال المسيرة

تبنى الجيش الكوري الجنوبي مبدأ عملياتيًا صارمًا لاكتشاف واعتراض الطائرات المسيرة، بحيث سيتم إرسال 10 طائرات مسيرة أو أكثر إلى بيونغ يانغ في حالة قيام كوريا الشمالية بإرسال طائرة واحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ عن مصدر مطلع قوله "إن الجيش الكوري يهدف إلى إرسال 10 أو أكثر من الطائرات المسيرة إلى بيونغ يانغ وجعلها تحلق فوق أهداف رئيسية هناك إذا أرسلت كوريا الشمالية طائرة مسيرة واحدة إلى سول ".

يأتي هذا الإجراء كجزء من مجهودات سول لتعزيز دفاعها الجوي بعدما اخترقت خمس طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين في ديسمبر من العام الماضي، وحلقت إحدى الطائرات بمنطقة حظر الطيران بالقرب من المكتب الرئاسي في سول.

ويخطط الجيش لتأمين 100 طائرة مسيرة صغيرة، يمكن أن تغطي كوريا الشمالية بأكملها لعمليات الاستطلاع بحلول نهاية هذا الشهر.. ومن المعروف أيضًا أنها اشترت طائرات مسيرة مناسبة لعمليات الاستطلاع طويلة الأمد.