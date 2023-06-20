من بينهم 4 مكفوفين.. 12847 طالبا يؤدون امتحان اللغة الأجنبية في دمياط

تابع المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، سير العملية الامتحانية لشهادة الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وكامل أعضاء اللجنة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن ١٢٨٤٧ طالبا وطالبة أدوا اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية في ٤٠ لجنة علي مستوى المحافظة بالإضافة إلى أداء ٤ طلاب لامتحان اللغة الإنجليزية "مكفوفين" في لجنة واحدة.

وأكد "عبدالرؤوف" أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة بكافة اللجان بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتذليل أي عقبات على الفور.

ونبه "وكيل الوزارة" على جميع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات التى تمنع عملية الغش وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب، مؤكدا بضرورة القيام بالتفتيش الدقيق قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة سماعات بلوتوث أو إلكترونية أو هواتف المحمول وعدم التهاون أثناء الملاحظة وعدم السماح بأى نوع من أنواع الغش، مع توفير الهدوء والمناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان.