أوكرانيا تحبط هجوما مكثفا بمسيرات إيرانية على العاصمة كييف

أعلنت هيئة الاركان المسلحة الاوكرانية اليوم (الثلاثاء) أن الدفاعات الجوية تمكنت من اسقاط 28 طائرة من أصل 30 مسيرة إيرانية في العاصمة كييف.

وأوضحت الهيئة الأوكرانية ـ حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية ـ إن "الدفاع الجوية تمكنت من احباط هجوم روسي مكثف بواسطة طائرات هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد على العاصمة كييف"، دون أن تشير إلى سقوط ضحايا من عدمه خلال هذه الاحداث.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العسكرية في مدينة لفيف شن القوات الروسية هجمات مكثفة استهدفت بنية تحتية حيوية في المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.