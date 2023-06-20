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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعةحلوان يبحث آليات تنفيذ منظومة الكتاب الإلكتروني

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
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أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال اجتماع عقد مع عمداء الكليات لبحث آليات تنفيذ منظومة الكتاب الإلكتروني، على أن هدف الجامعة هو الوصول إلي جودة الأداء وجودة التعليم، وأن هدف مركز الحساب العلمى بالتعاون مع كليتى الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي هو توفير كل الدعم للخروج الى منتج الكتروني ذو جودة، وعمل المنصات الإلكترونية المطلوبة بهدف تنفيذ خطة التحول الرقمي التي تستهدفها الجامعة. وفق الخطط الزمنية والإجراءات المقترحة لتحقيق تنفيذ سلس وناجح للمنظومة.

وصرح رئيس جامعة حلوان - فى بيان صادر اليوم - أن هذا الاجتماع يأتى لمتابعة الإجراءات المتخذة للتحول الرقمي فى العملية التعليمية بالجامعة والمتمثلة فى تنفيذ منظومة الكتاب الإلكتروني، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير البنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية.

واستكمل دكتور "قنديل" حديثه أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجامعة الرامية إلى تطوير وتحديث وسائل التعليم وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم والتدريس في الجامعة.

وعرض الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي تصور لتطوير منصة الكتاب الالكترونى، واستعراض لأهم الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بتنفيذ المنظومة، وتشمل المنظومة تطبيقات ومنصات إلكترونية تسهل الوصول إلى المواد الدراسية وتتيح التفاعل والتواصل بين الطلاب والأساتذة.
 

التحول الرقمي الحكومي التكنولوجيا الحديثة