واشنطن تأسف لمطالبة سلطات مالي بانسحاب بعثة مينوسما الأممية

عبرت الولايات المتحدة عن أسفها لطلب السلطات العسكرية الانتقالية في مالي بانسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسما) من البلاد دون تأخير.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الثلاثاء/ - "نحن قلقون حيال تداعيات هذا القرار على الأزمات الأمنية والإنسانية على الشعب المالي، مع ذلك، نؤكد في الوقت نفسه مواصلة العمل مع شركائنا في غرب إفريقيا لمساعدتهم على مواجهة تحديات الأمن العاجلة والحوكمة".

ورحبت الولايات المتحدة، بحسب البيان، بإجراء مزيد من المشاورات مع القادة الإقليميين بشأن اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز الاستقرار وتجنب الصراع.

ودعت الخارجية الأمريكية - في بيانها - إلى "انسحاب منظم ومسؤول لبعثة (مينوسما) مع إعطاء الأولوية لسلامة وأمن قوات حفظ السلام والماليين"، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة الانتقالية أيضا بالاستمرار في الوفاء بجميع تعهداتها، بما في ذلك الانتقال إلى حكومة منتخبة ديمقراطيًا بقيادة مدنية بحلول مارس 2024 وتنفيذ اتفاق الجزائر.