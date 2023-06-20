خلال 24 ساعة.. رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (96141) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

تحرير (2053) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.

ضبط (525) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

(41530) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(926) مخالفة السير بدون تراخيص.

(34) مخالفة موقف عشوائى.

(5) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.