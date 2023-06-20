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الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (96141) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

 تحرير  (2053) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.
ضبط (525) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.  
 رفع  38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
(41530) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(926) مخالفة السير بدون تراخيص.
(34) مخالفة موقف عشوائى.
(5) مخالفات شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

الحملات المرورية الحركة المرورية وزارة الداخلية خلال 24 ساعة