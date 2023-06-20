رئيس الوزراء الهندي يلتقي إيلون ماسك خلال زيارته للولايات المتحدة

أفادت مصادر في الحكومة الهندية اليوم /الثلاثاء/ بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا موتورز" ومالك موقع "تويتر" إيلون ماسك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن رئيس الوزراء الهندي قد التقى في وقت سابق بماسك في عام 2015 خلال زيارة لمصنع "تسلا موتورز" في كاليفورنيا، مشيرة إلى أن ماسك لم يكن يمتلك موقع "تويتر" في ذلك الوقت.

ويأتي الاجتماع القادم لرئيس الوزراء مع ماسك في وقت تبحث فيه شركة "تسلا" عن موقع لمصنعها في الهند.

وخلال مقابلة أجرتها صحيفة أمريكية، سئُل ماسك عما إذا كان صانع السيارات مهتما بالسوق الهندية، فأجاب "بالتأكيد" وأضاف أنه من المرجح أن تنتهي "تسلا" من اختيار موقع لإنشاء مصنعها في الهند بحلول نهاية هذا العام.

ومن المتوقع أن تكون زيارة رئيس الوزراء الهندي اليوم الثلاثاء للولايات المتحدة الأمريكية فرصة من أجل إثراء عمق وتنوع الشراكة الهندية-الأمريكية.

واعتبر مودي الدعوة الخاصة من الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن للقيام بزيارة دولة تعد انعكاسا لقوة وحيوية الشراكة بين البلدين.

وقد غادر رئيس الوزراء الهندي في وقت سابق اليوم بلاده متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.