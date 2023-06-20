الإيطالي صعب وفرحة بالفرنسي والألماني.. نرصد آراء طلاب الثانوية العامة بالأقصر| صور

أنهى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الثلاثاء، أداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، في ثاني أيام انطلاق الامتحانات الأساسية المضافة للمجموع، للعام الدراسي 2022-2023، وتباينت ردود أفعال الطلاب حول مدى سهولة وصعوبة الامتحانات التي تم أداؤها اليوم.

ورصدت "البوابة نيوز" آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الأجنبية الثانية عقب الانتهاء منه، حيث ارتسمت السعادة، على وجه طلاب الثانوية العامة الذي أدوا امتحان اللغة الفرنسية، وقال علي أحمد، طالب بمدرسة إسنا الثانوية، إن امتحان مادة اللغة الفرنسية جاء سهلًا للغاية ولا يوجد فيه أية مشكلة على وجه الإطلاق، ولا يوجد فيه أسئلة تعجيزية، والأسئلة واضحة في مستوى الطالب المتوسط كما أن الوقت كان كافيا واستطعنا حل الامتحان والمراجعة على الإجابات دون أي توتر.

فيما قال محمود عمر، “أن امتحان الفرنساوي جاء في المتناول ماعدا بعض النقاط البسيطة التي قد لا تذكر، وهذا شيء طبيعي، لتحديد الطالب المتميز الذي يستطيع الحصول على الدرجة النهائية، والطالب العادي، كما أن ورقة المفاهيم جيدة، من الآخر الطالب اللي بيذاكر هيعرف يحل كويس ويجيب الدرجة النهائية..وربنا يبارك للي حاطط الامتحان، والقادم أفضل”.

كما سادت حالة من السعادة لدى طلاب الثانوية العامة بالأقصر، لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية "ألماني"، حيث قالت الطالبة آلاء محمد، أن امتحان اللغة الألمانية كان سهلا ولكن كان يحوي على أجزاء بسيطة صعبة تحتاج إلى تفكير للإجابة عليها، ولكن الامتحان في مجمله كان في مستوى الطالب المتوسط والوقت كاف للإجابة والمراجعة.

وفيما يخص مادة اللغة الإيطالية، أعرب طلاب الثانوية العامة بالأقصر، عقب خروجهم من الامتحان عن استيائهم لصعوبة امتحان الإيطالي مقارنةً بامتحان الفرنساوي والألماني، وأشاروا إلى أن الامتحان كان صعباً وجاء فوق مستوى الطالب المتوسط، وتضمن أسئلة كثيرة من خارج المنهج وتحتاج إلى تفكير طويل، ويحتاج إلى وقت إضافي بالإضافة إلى طول الامتحان موضحين أن الوقت لم يكفي للإجابة والمراجعة.

وأدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

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