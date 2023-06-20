ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على عملاء البنوك

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مجهولين بإصطناع صفحات وروابط إلكترونية تحمل أسماء وشعارات العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرى وإرسالها لعملاء البنوك وحال إستخدامهم لها وإدخال بيانات حساباتهم الشخصية يتم الإستيلاء عليها وعلى أموالهم من قبل القائمين على تلك الصفحات والروابط الوهمية.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى مكون من (عنصرين - مقيمان بنطاق محافظتى #الأقصر و #الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (4 هواتف محمولة - جهاز "لاب توب" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) ، وبفحـــص الأجهزة المضبوطــة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى على (صفحات منسوبة "على خلاف الحقيقة" للعديد من البنوك العاملة فى السوق المحلى - بيانات بطاقات دفع إلكترونى خاصة ببعض عملاء تلك البنوك - بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية - تطبيقات لمواقع تستخدم فى تخليق أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى - أوامر شراء منتجات بموجب بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى على بياناتها - العديد من البرامج والتطبيقات التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية"IP" على شبكة الإنترنت لتجنب الرصد الأمنى لنشاطهما الإجرامى- حساب إلكترونى خاص بأحدهما بمنصة تداول العملات الإفتراضية، وكذا حسابين لمحفظة هاتف محمول خاصين بالمتهمين).

كما أضافت التحريات أن المتهمين وراء إرتكاب (23) واقعة بذات الأسلوب الإجرامى وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والفحص أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.