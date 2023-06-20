اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 3 أشخاص غسلوا 15 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات الدولية والإعلان عن كون تلك الشهادات معتمدة من الجهات المختصة "على خلاف الحقيقة".

كما حصلوا على مبالغ مالية كبيرة نظير الشهادة الواحدة من راغبى الحصول عليها مما مكنهم من تكوين ثروة مالية جراء إرتكابهم ذلك النشاط المؤثم.

وقام المتهمون أيضًا بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى (تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بـ (15 مليون جنيه).