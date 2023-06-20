رئيس جامعة بني سويف يهنئ الطلاب المقبولين لقضاء فصل دراسي بـ"هيروشيما" باليابان

هنأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء المقبولين لقضاء فصل دراسي بجامعة هيروشيما باليابان ضمن الإعلان الثامن للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2023/2024 م ببرنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم.

وأوضح الدكتور منصور أن هذا الإعلان يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لبرنامج "عقول المستقبل " للاستثمار في عقول شباب الوطن وبناء جيل واعي ومثقف من الشباب المصري لديهم القدرات والمهارات للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، والطلاب المقبولون هم : الطالبة روان محمد عبد الله أبو مسلم، والطالبة دعاء أحمد على أحمد، والطالب محمد أشرف أحمد سعد الدين، والطالبة جنة الله صبري عباس بالفرقة الثالثة، والطالبة مريم محمد مصطفى أبو زيد الفرقة الثانية.

وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة بكافة المسابقات، وتسعى دائما لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب في مختلف المجالات، بما يساهم في رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، وإيجاد آلية جديد للتواصل الإيجابي بين الطلاب في مختلف التخصصات.