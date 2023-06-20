سكرتير طور سيناء تناقش موقف الوحدات السكنية والاستحقاقات الإيجارية

ترأست سهير عبدالعاطى سكرتيرة مدينة طور سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماع إدارة الاسكان والايرادات والحجز الإدارى والشؤون القانونية؛ وذلك لمناقشة موقف الواحدات السكنية بموقع الإيواء العاجل والأولى بالرعاية من حيث التخصيص وموقف المستحقات الإيجارية .

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وإشراف مبروك الغمريني رئيس مركز ومدينة طور سيناء .

وفي سياق آخر تابع مبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء أعمال النظافة اليومية بكل أحياء المدينة بالتنسيق مع احمد الحضرى نائب رئيس المدينة.

حيث تواجد رئيس المدينة بمنطقة الـ 306 وشارع المحافظة وطريق الكورنيش؛ لمتابعة النظافة وقص وتقليم الأشجار والنخيل والمساحات الخضراء.

كان رئيس مدينة طور سيناء قد شهد بساحة الشاطىء العام بطور سيناء ، إصطفاف معدات النقل الثقيل التابعة لمجلس المدينة وللحملة الميكانيكية للمديريات الخدمية وذلك تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

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