الأورمان تنظم قافلة طبية لاستهداف 86 مريضا بقرى الدقهلية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى المنصورة الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 86 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرية ميت جراح مركز المنصورة، وقريتي طنبول الكبرى وشبراهور مركز السنبلاوين.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

ومن جانبه قال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، ان القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف الطبي على (86) مريض، بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.