الأمم المتحدة تشدد على ضرورة تغليب حقوق الإنسان على الصراعات السياسية

شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون دائما فوق الصراعات السياسية، مؤكدا أهمية تعاون الدول بشكل قوي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وخاصة في الوقت الذي يعاني في العالم من النزاعات والكوارث المناخية وتراجع التنمية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "تورك" في استعراضه السنوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في افتتاح دورته الثالثة والخمسين: "عندما تقع انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عن الجناة، يجب أن نراقب ونُوثّق ونبلغ عن الانتهاكات من أجل مصلحة جميع المواطنين في مالي بالإضافة إلى العمل لمنع تكرار الانتهاكات وتقديم الدعم للمؤسسات الوطنية وأكد التزام مكتبه بمواصلة العمل في مالي".

وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان على ضرورة توقف العنف في السودان، ودعا روسيا إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا التي عينها مجلس حقوق الإنسان.

كما شدد "تورك" على الحاجة لوصول مراقبي حقوق الإنسان إلى الأرض الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي ولروسيا نفسها للقيام، على الأقل، بزيارة المحتجزين المدنيين وأسرى الحرب والأطفال الأوكرانيين والأشخاص ذوي الإعاقة ممن أُخذوا إلى تلك المناطق.