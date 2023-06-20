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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور المزلقان بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه، اصطدم به قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة أبو المعاطي في شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "محمود ع ا" 46 سنة، جثة هامدة، نتيجة حادث قطار، فانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شبين القناطر، وتوصلت التحريات أن المتوفى كان يعبر شريط السكة الحديد عند منطقة أبو المعاطي دائرة مركز شرطة شبين القناطر، فصدمه القطار ولقي مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بالدفن.

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