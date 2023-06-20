ميدو يفتح النار على عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ويطالب برحيله

هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية بالنادي، عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، وطالب برحيله، بعد زعم ميدو أن رئيس لجنة المسابقات يريد تصعيد فرق من الدرجة الثالثة للممتاز مباشرة بالإضافة إلى عودة قائمة الـ 30 لاعبًا. وقال ميدو، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «صباح الخير على الجميع عامر حسين عايز يخترع طريقة علشان يرضي الجمعية العمومية عايز فرق تنط من الدرجة التالته للممتاز لأول مرة في تاريخ أي بلد في العالم..فكرة عظيمة يا حج عامر.. إن شاء الله هنتقدم وهنتطور في الكورة طول ما حاج عامر بيخطط لأفكار جديدة لتطوير الكرة المصرية».

وأضاف: «ده غير إنه رجع قائمة الـ ٣٠ لاعبًا.. علشان لقوا الخمسة الصغيرين ما بيلعبوش».

واختتم: «بقولهالكم صريحة طول ما العالم دي بتخطط للكورة في مصر عمر ما الكورة المصرية هتتقدم ولا هتشوف خير.. وطول ما اتحاد الكورة قاعدين بيتفرجوا على الكلام ده من غير ما يتحركوا فهم شركاء في جريمة قتل الكرة المصرية.. البقاء لله وحده».