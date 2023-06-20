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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شاهد.. الفرنساوى يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالدقهلية والألماني صعب

لحظة خروج طلاب الثانوية
لحظة خروج طلاب الثانوية العامة بالدقهلية من لجان الامتحانات
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سادت حالة من الفرحة والسعادة بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء عقب اداءهم الامتحان فى مادة اللغه الفرنسية معبرين عن سعادتهم لسهولة الامتحان وأنه جاء فى متناول الطالب المتوسط.

فيما عبر طلاب اللغة الألمانية عن غضبهم لصعوبة الامتحان وضيق الوقت حيث وجدت اجزاء صعبه فى الامتحان كانت تحتاج لوقت أطول من الساعتين للانتهاء من الاجابات.

وطالب أولياء أمور طلاب الثانوية من مسؤلى التربية والتعليم بتعويض ابناءهم عن الوقت الضائع فى بدء اللجنه فى كتابة الاسم وارقام الجلسو وتوزيع ورق الاسئلة لانه يأخذ من وقت أبناءهم حوالى ربع ساعه وهم اولى بتلك المده فى الاجابة.

ومن جانبه، ترأس ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية، ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات المختلفة مؤكدا ان الامتحانات تتم بانتظام ودون حدوث مشكلات وسط إجراءات تنظيمية لمساعدة الطلاب على الحل بهدوء.

وكان طلاب الثانوية العامة قد أدوا اليوم الثلاثاء الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية " لغة فرنسية أو لغة المانية" لمدة ساعتين من الساعة ٩ صباحا حتى الساعه ١١ ظهرا ظهرا وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان البالغ عددها ١٥١ لجنة يؤدى فيها الامتحان  53 ألفا و414 طالبا وطالبة ثانوية عامة. 

لينك البث المباشر

https://fb.watch/lh6ZDxFoh-/?mibextid=qC1gEa

الألماني التربية والتعليم الدقهلية اللغة الفرنسية طلاب الثانوية العامة