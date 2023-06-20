وزير العمل العراقي: حريصون على إعادة جميع الناجيات الأيزيديات

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ قانون "الناجيات الأيزيديات" على أرض الواقع من أجل إعادة تأهيلهن نفسيا ودمجهن في المجتمع.

وقال الأسدي ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية ـ إن الوزارة تسعى بالتعاون مع المنظمات الدولية ومجلس النواب لإعادة جميع الناجيات الايزيديات وباقي المكونات وتوفير حقوقهن المشروعة التي وضعتها الحكومة ضمن أولويات منهجها الحكومي.

يذكر أن مجلس النواب العراقي مرر في الأول من مارس 2021 قانون الناجيات الأيزيديات، والذي يعترف بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد النساء والفتيات من الأقليات الأيزيدية والتركمان والمسيحية والشبك، حيث يوفر القانون تعويضات للناجيات، فضلا عن تدابير لإعادة تأهيلهن وإعادة دمجهن في المجتمع، ومنع مثل هذه الجرائم في المستقبل.