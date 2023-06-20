علماء يحذرون من سرعة ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا

حذر علماء دوليون من أن الأنهار الجليدية في منطقة هندوكوش بجبال الهيمالايا في قارة آسيا تذوب بشكل أسرع بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، مما يهدد بحدوث فيضانات خطيرة ونقص في المياه بالنسبة لنحو 240 مليون شخص يعيشون في تلك المنطقة الجبلية.

واكتشف العلماء ـ في دراسة أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء ـ أن هناك تسارعا في فقدان الجليد بالمنطقة التي توجد بها قمتا "إيفرست" و"كي 2 " الشهيرتان بسبب تغير المناخ ما يعرض المجتمعات لكوارث باهظة لا يمكن التنبؤ بها.

وقال فيليبوس ويستر العالم في مجال البيئة وزميل المركز الدولي والمؤلف الرئيسي للدراسة: "نحن نفقد الأنهار الجليدية، وسنفقدها في غضون 100 عام".

وتمتد منطقة هندوكوش لمسافة 3500 كيلومتر عبر أفغانستان وبنجلاديش وبوتان والصين والهند وميانمار ونيبال وباكستان.