الثانوية العامة 2023| طلاب جنوب سيناء سعداء بامتحان الفرنسي

أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عن سعادتهم وارتياحهم بعد أداء امتحان اللغة الفرنسية ، الذي وصفوه بأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

ورصدت “البوابة نيوز” من أمام لجنة الزهور الثانوية العامة للبنات بطور سيناء، آراء الطالبات حول امتحان اللغة الفرنسية أجمعن وعنهن رند طارق (القسم الأدبي)، قالت: “الحمد لله رب العالمين عملت اللي علي، والامتحان كان لطيفا، وعقبال بقية الامتحانات”.

بينما قالت مريم أشرف (القسم الأدبي): الحمد لله الفرنساوي كان سهلا وخاصة الاختياري، وأعربت عن سعادتها بكتيب المفاهيم، معللة بأنه جرى الاستعانة به في حل الامتحان وهناك حاجات كثيرة من قواعد وكلمات استفادت منها في حل الامتحان.

كان طلاب الثانوية العامة، قد أدوا الأحد الماضي، امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع، وفي محافظة جنوب سيناء، بلغ إجمالي المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 1200 طالبا وطالبة، موزعين على 8 لجان على مستوى 7 مدن هي أبورديس، رأس سدر، أبوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع.

وفي سياق آخر ترأس محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات المديرية وذلك لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة للعام الدراسي 2022 / 2023 بمادة اللغة الأجنبية الثانية من (9: 11صباحا) التنسيق بين غرف العمليات بالمحافظة والإدارات والمركزية بالوزارة، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

واطمأن وكيل الوزارة على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان ، وأن جميع مراحل العمل بالامتحانات مؤمنة بالكامل بدءًا من وصول الأسئلة، و"البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة

وشدد وكيل الوزارة على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد من تسليم الطلاب الورقتين معا، كما أكد على مراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة مع ضرورة تأكد الملاحظين في اللجان من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى التأكيد على العمل مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأي نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع أي تجمعات للطلاب، أو أولياء الأمور أمام اللجان.

يذكر أن إجمالي المستهدفين للامتحان بامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 / 2023 يبلغ 1200 طالب وطالبة بعدد (8 ) لجان امتحانية بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر ودهب ونويبع .

ويؤدي الطلاب يوم الأحد المقبل 25 / 6/ 2023 امتحان مادة " الكيمياء " لشعبة العلوم والرياضيات ومادة " الجغرافيا " للشعبة الأدبية من الفترة (9 : 12 صباحا )

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