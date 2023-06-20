محافظ الفيوم يبحث عدداً من شكاوى المواطنين

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين شملت مختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقد أمس الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلى مديرية الصحة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، رئيس مدينة الفيوم بالتنسيق مع رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالتنفيذ الفوري لقرار إزالة لحالة بناء مخالف بشارع جمال عبد الناصر، كما كلف رئيس مركز ومدينة سنورس، بفحص حالة تعدى على الطريق العام بقرية سنهور القبلية.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ببحث عدد من الحالات الأولي بالرعاية، لتوفير معاش وتكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك توفير كارت الخدمات المتكاملة لعدد من الحالات المستحقة.

وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، مسئول مديرية الصحة، بدراسة حالة أحد المرضى، وعمل الفحوصات الطبية، وتيسير الإجراءات اللازمة له بشكل فورى، وكذا تحديد موعد له بالقومسيون الطبى.

وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، بشأن توفير أكشاك لهم، تساعدهم في الإنفاق علي أسرهم وتحسين دخلهم، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بإنهاء إجراءات تراخيص الأكشاك لهم، على أطراف مدينة الفيوم.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، بجانب التنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لدعم الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

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