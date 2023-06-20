برلمانية الوفد وممثل الحزب الناصري يرفضان رفع اسم عبد الناصر من على الأكاديمية العسكرية

شهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اتفاق التيار الناصري ممثلا في النائب مصطفي بكري، والتيار اللبيرالي ممثلا في النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على عدم رفع اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والممثل رمزا باسم ناصر من اسم أكاديمية ناصر العسكرية.

وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: يعز عليا أن أن يرفع أسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من على أكاديمية ناصر العسكرية، على غرار تعديل القانون واستبداله بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وأكد أن هذا الأمر له ردود فعل سلبي، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي ألا يوقع على هذا القانون وأن يعود اسم الزعيم جمال عبد الناصر على الأكاديمية.

واتفق معه النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: على الرغم من أنني غير ناصري واختلف معه في العديد من القضايا، إلا أنني أرفض رفع اسم جمال عبد الناصر من على أكاديمية ناصر العسكرية، متابعا: نرفض رفع اسم أي زعيم من على الكيانات الهامة.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981.