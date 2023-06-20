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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2023.. فرحة بعد امتحان اللغة الأجنبية في دمياط

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
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انتابت حالة من الفرحة طلاب الثانوية العامة بمحافظة دمياط، بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية، والذي جاء فى مستوى الطالب المتوسط، حيث أكد بعض الطلاب أن الامتحان كان سهلا وأسئلته متوقعة، ولم يخرج عن سياق المراجعات وارتسمت البسمة على وجوه الطلاب .

وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا و يجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.

وفى هذا السياق، وجهت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب والقائمين على الامتحانات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظام سير الامتحانات، مؤكدة أيضًا على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الموقف أولا بأول و التعامل مع أى شكوى قد تطرأ فورًا.

دمياط الثانوية العامة تعليم دمياط