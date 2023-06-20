مجلس أمناء الجامعة المصرية - اليابانية يعقد اجتماعه الدوري الـ26

عقد مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اجتماعه الدوري فى دورته الـ26، اليوم، بمقرها بالقرية الذكية، برئاسة السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي وبحضور الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة و السفير الياباني، أوكا هيروشي، وساشيكو ايموتو نائب رئيس هيئة الجايكا اليابانية والدكتور ماساكى سوزوكي نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الإقليمية والدولية، والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، والدكتور توشيو فوكودا نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي، وأعضاء مجلس الأمناء من الجانبين المصري والياباني وعمداء الكليات والمراكز بالجامعة.

وشارك فى الاجتماع من الجانب المصري كلاً من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت امين المجلس الاعلى للجامعات والسفير أبو بكر حفني محمود، مستشار الشؤون الأسيوية ممثلاً عن وزارة التعاون الدولي ،و الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والسفير عمر سليم ممثلا لوزارة الخارجية، وشيماء البحيري ممثلة لوزارة التعاون الدولى، ويمثل القطاع الخاص والصناعة المصرية كل من الدكتور شيرين حسن حلمى والمهندس محمد عبد الجيد العربي، وعبر الفيديو كونفرانس الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

كما شارك فى الأجتماع من الجانب اليابانى عبر الفيديو كونفرانس كل من شيراي كاتسوهيكو، المستشار الفخري، جامعة واسيدا، ماسو كازويا، رئيس معهد طوكيو للتكنولوجيا، ناكاتاني يوشيو، رئيس جامعة ريتسوميكان، ناجاتا كيوسوك، رئيس جامعة تسوكوبا، أوكامورا ناوكو، مساعد الوزير المدير العام للشؤون الدولية، وزارة التربية والتعليم والثقافة وعلوم الرياضة والتكنولوجيا (MEXT). وكاروبي جون ، رئيس مجلس إدارة شركة TOYOTA TSUSHO CORPORATION وكانيكو شينجي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة هيروشيما، مفوضًا من قبل - اوتشي ميتسو، رئيس جامعة هيروشيما.