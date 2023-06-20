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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

10 سنوات على اعتراف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالبابا كيرلس السادس قديسا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، بمرور 10 سنوات على اعتراف المجمع المقدس بالبابا كيرلس السادس قديسًا؛ لينضم لكوكبة القديسين التابعين للكنيسة. 

وفي هذه السطور نرصد أبرز تسعة معلومات حول قداسته:

1- ولد باسم عازر ببلدة طوخ النصارى بدمنهور فى الجمعة 2 أغسطس سنة 1902م.

2- كان يعمل بشركة للملاحة، ثم تقدم باستقالته فى يوليو سنة 1927، ودخل دير البراموس، ونال درجة الرهبنة فور قدومه.

3- فى 25 فبراير سنة 1928 سمى بالراهب مينا الباراموسى، رسمه الأنبا يؤانس قسًا بعدها بـ3 سنوات.

4- ترك دير البراموس واتجه للدير الأبيض، وقضى أيامه راهبًا متوحدًا فى مغارة بالصحراء.

5- بعدها عاش فى طاحونة قديمة ومهجورة بمصر القديمة، وبدأ يصنع المعجزات لأهل المنطقة.

6- عام 1944 ترأس  دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بمغاغة.


7- فى نوفمبر عام 1957 ترشح للباباوية وتم اختياره بابا للكنيسة فى أبريل عام 1959.

8- جمعته صداقة بالرئيس جمال عبد الناصر حتى تبرع الأخير لبناء كاتدرائية الأقباط بالعباسية.


9- توفى فى مثل هذا اليوم من عام 1971، ونقل جثمانه فى احتفال مهيب لدير مارمينا العجايبى، وفقا لوصيته، ومنحه المجمع المقدس لقب قديس عام 2013.

 

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