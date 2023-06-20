النائبة ولاء التمامى: الحوار الوطني انطلاقة حقيقية في حب الوطن

أكدت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن الحوار الوطني كان ولا يزال حدثا سياسيا بارزا خلال العام الأخير في مصر، ليس فقط بسبب مشاركة كل القوى السياسية والوطنية والحزبية والمدنية فيه، ولكن بسبب جرأته في تناول قضايا الوطن وجرأة وقوة القضايا المطروحة على أجندته وخصوصا في المحورين السياسي والاقتصادي وكذلك حقوق الانسان.

ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بانطلاق أولى جلسات لجنة الإصلاح المالى بالحوار الوطنى، ضمن أعمال المحور الاقتصادي اليوم. لافته الى تناول المحور الاقتصادي عبر جلستين للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، العديد من القضايا الاقتصادية الهامة ومنها مناقشة إصلاح إدارة المالية العامة فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، وبحث الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وكذلك آليات الإصلاح:

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تناول المحور الاقتصادي بالحوار الوطني النمو الشامل، وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول، والذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، وبحث الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات والغاء الاعفاءات، وكذلك إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها يؤكد دون مواربة جدية القاضايا المطروحة أمام المحور الاقتصادي وسخونتها والهدف مصلحة مصر والوقوف على حلول لها.

وأشادت التمامى، ببحث الحوارالوطني كذلك عبر المحور الاقتصادي، تعزیز مفهوم شمولية الموازنة والدين العام، وبحث مؤشرات وأوضاع الدين العام والأسباب المؤدية للدين العام وآليات الحل والخروج من الأزمة وغيرها من القضايا الهامة وتشغل ملايين المصريين.

واختتمت بالقول، أن الحوار الوطني انطلاقة حقيقية في حب الوطن وبحث لكل القضايا الاقتصادية والسياسية والمجتمعية بجرأة شديدة.